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Актуальное
Британская компания Spacebit планирует создать в Украине центр управления космическими полетами

Британская компания Spacebit планирует создать в Украине центр управления космическими полетами

Киев  •  УНН

 • 18679 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Британская компания Spacebit, основателем и руководителем которой является украинец Павел Танасюк, планирует создать в Украине центр управления космическими полетами. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал Танасюк, передает УНН.

Цитата

“Мы хотим создать один из лучших в Европе центр управления полетами в Украине, который будет использоваться не только для нашего лунохода, не только для украинско-британской миссии, но и для других запусков. То есть мы хотим сделать его практически в открытом доступе для различных компаний”, — поделился планами Павел Танасюк.

Детали

Компания Spacebit сейчас готовится, среди прочего, проведение совместной украинско-британской миссии на Луну. Как планируется, оборудование украинского производства исследовать грунты, температуру и уровень радиации на поверхности спутника Земли.

Глава компании Spacebit добавил, что верит в будущее украинского космоса и намерен продолжать привлекать украинских специалистов к работе над будущими миссиями.

“В Украине мы хотели бы сотрудничать в робототехнике, но на данный момент это больше программисты. То есть программисты в Украине действительно хорошие, они помогают разработать софт для робота, чтобы общаться с нашим луноходом и с украинско-британской миссией, с сенсорами в том числе ... Все эти протоколы достаточно сложные, и они должны работать на 100% надежно. И вот украинские программисты нам действительно помогают сделать эту систему максимально надежной и устойчивой”, — рассказал Танасюк.

Spacebit также хочет внести вклад в украинское образование: компания планирует бесплатно поделиться научной информацией с Министерством образования, а также некоторыми учебными заведениями.

“Мы хотим передать информацию о нашей миссии, информацию научную, чтобы это можно было интегрировать в школьные программы. Мы уже переговорили с Университетом сингулярности в Украине, им это интересно как таковой тестовый вариант ... Есть предварительные договоренности с КПИ, мы данные будем передавать КПИ, они будут анализировать, будут иметь такой вот научный центр управления полетами”, — сказал основатель и руководитель компании Spacebit Павел Танасюк.

Справка

Украинский-английский зонд компании Spacebit должен отправиться на Луну в первом полугодии 2022 года.

Среди других планов компании — отправить на Луну малый луноход, что имеет передвигаться на колесах, как прежние аппараты, а на паукообразных лапах.

Напомним

Первый пуск ракеты Alpha украинского-американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace 2 сентября прошел успешно, однако через несколько минут миссию пришлось прервать. Очевидцы сообщили о взрыве ракеты. В сети начали появляться множество видео и фото. Позже стало известно, что взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемый — полет прекратили военные.

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