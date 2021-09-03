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Ракета Alpha українсько-американської компанії Firefly вибухнула після запуску: причина в аномалії

Ракета Alpha українсько-американської компанії Firefly вибухнула після запуску: причина в аномалії

Київ • УНН

 • 34138 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Перший пуск ракети Alpha українсько-американської аерокосмічної компанії Firefly Aerospace пройшов успішно, однак через декілька хвилин місію довелося перервати. Очевидці повідомляють про вибух ракети, в компанії пояснюють інцидент аномалією, передає УНН.

Що сталося

3 вересня в 5 годині ранку за Києвом, компанія Firefly Aerospace українського підприємця Максима Полякова провела дебютний запуск ракети Alpha.

Ракета успішно стартувала з пускового майданчика, однак, місія була перервана через декілька хвилин після запуску.

При цьому користувачі мережі опублікували безліч фото і відео ракети, яка вибухає в повітрі.

За інформацією порталу Space.com, вибух стався через 2,5 хвилини після запуску на висоті 95 футів.

Video: Firefly Alpha’s in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc

— Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021

Що кажуть в компанії

Згідно з офіційною заявою, опублікованою компанією, хоча всі цілі місії і не були досягнуті, все ж вдалося досягти ряду з них, зокрема: відбулося успішне включення першого ступеня, відрив подушки, перехід на надзвукову швидкість, і був отриманий значний обсяг польотних даних.

“Після більше двох хвилин польоту на Alpha сталася аномалія, через яку місія була перервана. У Firefly наша мета — завжди піклуватися про безпеку наших співробітників, партнерів і суспільства. З радістю повідомляємо, що травм, пов’язаних з аномалією, не було. Хоча ще рано робити висновки щодо причини, ми будемо ретельно розслідувати це в партнерстві з FAA (Федеральне управління цивільної авіації США — ред.) і космічною базою Ванденберг”, — заявили в компанії.

У Firefly зазначили, що будуть використовувати дані, отримані в ході випробувального польоту, і застосовувати їх в майбутніх місіях.

Довідка

Компанія Firefly Aerospace — це приватне американське аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирами в Україні та США. Саме виробництво ракет розташоване в американському Техасі, в свою чергу, українські співробітники компанії в Центрі досліджень і розробки в Дніпрі розробляють частину обладнання.

Корпорація має плани почати з 2021 запускати по дві ракети Alpha в місяць. Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу.

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