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Актуальное
Ракета Alpha украинско-американской компании Firefly взорвалась после запуска: причина в аномалии

Ракета Alpha украинско-американской компании Firefly взорвалась после запуска: причина в аномалии

Киев  •  УНН

 • 34112 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Первый пуск ракеты Alpha украинско-американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace прошел успешно, однако через несколько минут миссию пришлось прервать. Очевидцы сообщают о взрыве ракеты, в компании обьясняют инцидент аномалией, передает УНН.

Что произошло

3 сентября в 5 часов утра по Киеву, компания Firefly Aerospace украинского предпринимателя Максима Полякова провела дебютный запуск ракеты Alpha.

Ракета успешно стартовала с пусковой площадки, однако, миссия была прервана через несколько минут после запуска.

При этом пользователи сети опубликовали множество фото и видео ракеты, которая взрывается в воздухе.

По информации портала Space.com, взрыв произошел спустя 2,5 минуты после запуска на высоте 95 футов.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc

— Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021

Что говорят в компании

Согласно официальному заявлению, опубликованному компанией, хотя все цели миссии и не были достигнуты, все же удалось достичь ряда из них, в частности: состоялось успешное включение первой ступени, отрыв подушки, переход на сверхзвуковую скорость, и был получен значительный объем полетных данных.

“По прошествии более двух минут полета на Alpha произошла аномалия, из-за которой миссия была прервана. В Firefly наша цель — всегда заботиться о безопасности наших сотрудников, партнеров и общества. Рады сообщить, что травм, связанных с аномалией, не было. Хотя еще рано делать выводы относительно первопричины, мы будем усердно расследовать это в партнерстве с FAA (Федеральное управление гражданской авиацией США — ред.) и космической базой Ванденберг”, — заявили в компании.

В Firefly отметили, что будут использовать данные, полученные в ходе испытательного полета, и применять их в будущих миссиях.

Справка

Компания Firefly Aerospace — это личное американское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирами в Украине и США. Само производство ракет расположенный в американском Техасе, в свою очередь, украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают часть оборудования.

Корпорация имеет планы начать с 2021 запускать по две ракеты Alpha в месяц. Ракета-носитель Alpha будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезного груза.

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