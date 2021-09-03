Вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольований - політ припинили військові

Цитата

“2 вересня 2021 року. Сьогодні ми провели перший тестовий політ ракети Alpha. Аномалії під час польоту передував символічний відлік і зліт ракети о 4:59 за київським часом. Трохи більше двох хвилин потому під час польоту ракети Alpha трапилася аномалія, яка призвела до передчасного завершення місії. Вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольований! Її політ був припинений командою Space Launch Delta 30 Бази Космічних військ Ванденберг після фіксації аномалії у траєкторії польоту”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

У компанії відзначили, що висновки щодо ключової причини аномалії робити поки зарано. Вони планують провести детальне розслідування разом із представниками FAA (Федерального авіаційного управління США) і Бази Космічних військ США Ванденберг.

“Ми використовуємо отримані під час тестового польоту дані і врахуємо їх під час запуску наступних місій. Наші інженери зараз вивчають тисячі рядків телеметрії наземної системи і системи польоту, аби краще зрозуміти, що ж відбулося насправді”, — повідомляють у компанії.

Доповнення

Перший пуск ракети Alpha українсько-американської аерокосмічної компанії Firefly Aerospace пройшов успішно, однак через декілька хвилин місію довелося перервати. Очевидці повідомили про вибух ракети. У мережі почали з’являтися безліч відео та фото.



Довідка

Компанія Firefly Aerospace — це приватне американське аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирами в Україні та США. Саме виробництво ракет розташоване в американському Техасі, в свою чергу, українські співробітники компанії в Центрі досліджень і розробки в Дніпрі розробляють частину обладнання.



Корпорація має плани почати з 2021 запускати по дві ракети Alpha в місяць. Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу.