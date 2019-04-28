У США успішно провели тестування українсько-американської ракети Alpha
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На цьому тижні, у четвер, 25 квітня, у американському місті Бріггс, що у штаті Техас, успішно наземено протестували двигун другого ступеню українсько-американської ракети Alpha. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення компанії Firefly Aerospace у Facebook.
"Вчора Firefly успішно пройшли важливий етап у тестуванні другого ступеню ракети Alpha на шляху до мети здійснити її перший запуск у 2019 році”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у повідомленні додається, що сам тест тривав рівно 5 хвилин та був здійснений на вертикальному тестовому майданчику. Тривалість тесту демонструє якісні характеристики інтегрованої системи (польотна авіоніка, структури та системи реактивної тяги) протягом всієї запланованої місії.
“Ступінь був оснащений інструментами для збору даних з механічної вібрації, якої зазнаватимуть елементи авіоніки, компоненти рідинної системи під час польоту. Попередні результати аналізу даних свідчать про те, що тестовані компоненти відповідають аналітичним моделям та не досягли граничних показників чутливості”, - додали у компанії.
Експерти Firefly Aerospace повідомили, що під час тестування всі системи вели себе у межах номінальних параметрів, а перевірка систем ступеню після завершення тесту не показала ніяких незапланованих пошкоджень.
Як повідомляв УНН, 22 березня, у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega з космічним апаратом дистанційного зондування Землі PRISMA італійського виробництва. У складі рушійної установки 4-го ступеня Vega використовувався український блок маршового двигуна РД-843.
Довідково: Компанія Firefly Aerospace - це приватне американське аерокосмічне підприємство з штаб-квартирами в Україні та США. Саме виробництво ракет розташоване у американському Техасі, у свою чергу, українські співробітники компанії у Центрі досліджень та розробки у Дніпрі розробляють частину обладнання.
Корпорація має плани почати з 2021 року запускати по дві ракети Alpha на місяць. Ракета-носій Alpha буде здатна вивести на низьку навколоземну орбіту до 1000 кілограмів корисного вантажу.