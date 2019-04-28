У США успішно провели тестування українсько-американської ракети Alpha

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На цьому тижні, у четвер, 25 квітня, у американському місті Бріггс, що у штаті Техас, успішно наземено протестували двигун другого ступеню українсько-американської ракети Alpha. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення компанії Firefly Aerospace у Facebook.