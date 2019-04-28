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В США успешно провели тестирование украинского-американской ракеты Alpha

В США успешно провели тестирование украинского-американской ракеты Alpha

Киев  •  УНН

 • 15437 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На этой неделе, в четверг, 25 апреля, в американском городе Бриггс, штат Техас, успешно наземно протестовали двигатель второй ступени украинского-американской ракеты Alpha. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение компании Firefly Aerospace в Facebook.

"Вчера Firefly успешно прошли важный этап в тестировании второй степени ракеты Alpha на пути к цели осуществить ее первый запуск в 2019 году", - говорится в сообщении.

В частности, в сообщении добавляется, что сам тест длился ровно 5 минут и был осуществлен на вертикальном тестовой площадке. Продолжительность теста демонстрирует качественные характеристики интегрированной системы (полетная авионика, структуры и системы реактивной тяги) в течение всей запланированной миссии.

"Степень был оснащен инструментами для сбора данных с механической вибрации, которую будут испытывать элементы авионики и компоненты жидкостной системы во время полета. Предварительные результаты анализа данных свидетельствуют о том, что тестируемые компоненты соответствуют аналитическим моделям и не достигших предельных показателей чувствительности", - добавили в компании.

Эксперты Firefly Aerospace сообщили, что во время тестирования все системы вели себя в пределах номинальных параметров, а проверка систем степени после завершения теста не показала никаких незапланированных повреждений.

Как сообщал УНН, 22 марта, во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли PRISMA итальянского производства. В составе двигательной установки 4-й степени Vega использовался украинский блок маршевого двигателя РД-843.

Справка УНН: Компания Firefly Aerospace - это частное американское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирами в Украине и США. Само производство ракет расположено в американском Техасе, в свою очередь, украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают часть оборудования.

Корпорация имеет планы начать с 2021 года запускать по две ракеты Alpha в месяц. Ракета-носитель Alpha будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 килограммов полезного груза.

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