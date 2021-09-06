SpaceX вперше відправить цивільний екіпаж у космос
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Компанія SpaceX заявила, що запуск у космос першого цивільного екіпажу відбудеться 15 вересня з Космічного центру NASA ім. Кеннеді у Флориді. Про це УНН повідомляє з посиланням на Inspiration4.
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Екіпаж місії Inspiration4 полетить в капсулі Crew Dragon, розміщеної на ракеті Falcon 9. Капсула буде здійснювати обліт Землі кожні 90 хвилин. По завершенні місії капсула Dragon увійде в атмосферу Землі та приземлиться біля узбережжя Флориди.
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9 вересня члени екіпажу прибудуть до Флориди для останньої підготовки до вильоту.
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“Всі члени екіпажу пройдуть комерційний курс навчання космонавтів компанією SpaceX на ракеті-носії Falcon 9 і космічному кораблі Dragon - тому ж космічному кораблі Dragon, який в даний час прикріплений до Міжнародної космічної станції, що підтримує місію Crew-1” , - сказано у повідомленні.
Також відомо, що як тільки Dragon поверне астронавтів Crew-1 додому на Землю, команда SpaceX огляне і відремонтує космічний корабель перед місією Inspiration4. Повідомляється, що навчання членів екіпажу включатиме орбітальну механіку, роботу в умовах мікрогравітації, невагомості і інших форм стрес-тестування.
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