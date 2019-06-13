SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с тремя спутниками
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Несмотря на густой туман, SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, которая развернула три спутника перед тем, как приземлиться на побережье Калифорнии. Об этом сообщает Business Insider, передает УНН.
Три спутника входило в состав миссии Radarsat Constellation Mission, разработанной Канадским космическим агентством для наблюдения за землей и океанами Канады, а также для оценки влияния изменения климата на регион.
Ожидается, что спутники обеспечат морское наблюдение и помогут в разработке мер по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Отмечается, что эта ракета Falcon 9 была использована в марте для перевозки капсулы Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Напомним, SpaceX сообщила об успешном приводнении Dragon после возвращения с МКС.