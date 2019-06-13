SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 із трьома супутниками
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Незважаючи на густий туман, SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9, яка розгорнула три супутники перед тим, як приземлитися на узбережжі Каліфорнії. Про це повідомляє Business Insider, передає УНН.
Три супутники входило до складу місії Radarsat Constellation Mission, розробленої Канадським космічним агентством для спостереження за землею та океанами Канади, а також для оцінки впливу зміни клімату на регіон.
Очікується, що супутники забезпечать морське спостереження і допоможуть у розробці заходів з ліквідації наслідків стихійного лиха.
Зазначається, що ця ракета Falcon 9 була використана у березні для перевезення капсули Crew Dragon до Міжнародної космічної станції (МКС).
Нагадаємо, SpaceX повідомила про успішне приводнення Dragon після повернення з МКС.