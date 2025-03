SpaceX повідомила про успішне приводнення Dragon після повернення з МКС

“Благополучне приводнення Dragon підтверджено. 17-а місія SpaceX до космічної станції і назад завершена!”, — йдеться в Twitter компанії.

Корабель раніше в понеділок за допомогою дистанційного маніпулятора Canadarm було відведено від МКС на відстань 10 м. О 12:01 (19:01 за Києвом) за часом східного узбережжя США була віддана команда на відділення корабля від захоплення дистанційного маніпулятора. Після відведення маніпулятора Canadarm від Dragon пішла команда на включення двигуна для початку маневру сходу з орбіти. Перші два включення двигунів тривали близько трьох секунд, третє включення — 22 секунди.

Dragon доставив на Землю 1902 кг корисного вантажу, у тому числі результати наукових експериментів, що проводяться на борту МКС.

