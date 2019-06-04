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SpaceX повідомила про успішне приводнення Dragon після повернення з МКС

SpaceX повідомила про успішне приводнення Dragon після повернення з МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Вантажний корабель Dragon компанії SpaceX, завершивши чергову місію по обслуговуванню Міжнародної космічної станції (МКС), здійснив у понеділок о 17:55 (00:55 вівторка за Києвом) приводнення в Тихому океані приблизно в 325 км на південний схід від міста Лонг-Біч (штат Каліфорнія). Про це повідомила SpaceX, передає УНН.

“Благополучне приводнення Dragon підтверджено. 17-а місія SpaceX до космічної станції і назад завершена!”, — йдеться в Twitter компанії.

Корабель раніше в понеділок за допомогою дистанційного маніпулятора Canadarm було відведено від МКС на відстань 10 м. О 12:01 (19:01 за Києвом) за часом східного узбережжя США була віддана команда на відділення корабля від захоплення дистанційного маніпулятора. Після відведення маніпулятора Canadarm від Dragon пішла команда на включення двигуна для початку маневру сходу з орбіти. Перші два включення двигунів тривали близько трьох секунд, третє включення — 22 секунди.

Dragon доставив на Землю 1902 кг корисного вантажу, у тому числі результати наукових експериментів, що проводяться на борту МКС.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s seventeenth resupply mission to and from the @Space_Station!

— SpaceX (@SpaceX) 3 июня 2019 г.

Нагадуємо, SpaceX з третього разу запустила ракету Falcon 9 з 60 супутниками.

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