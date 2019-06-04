SpaceX сообщила об успешном приводнении Dragon после возвращения с МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, завершив очередную миссию по обслуживанию Международной космической станции (МКС), совершил в понедельник в 17:55 (00:55 вторника по Киеву) приводнение в Тихом океане примерно в 325 км к юго-востоку от города Лонг-Бич (штат Калифорния). Об этом сообщила SpaceX, передает УНН.
“Благополучное приводнение Dragon подтверждено. 17-я миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена!” — говорится в Twitter компании.
Корабль ранее в понедельник с помощью дистанционного манипулятора Canadarm был отведен от МКС на расстояние 10 м. В 12:01 (19:01 по Киеву) по времени восточного побережья США была отдана команда на отделение корабля от захвата дистанционного манипулятора. После отвода манипулятора Canadarm от Dragon последовала команда на включение двигателя для начала маневра схода с орбиты. Первые два включения двигателей продолжались около трех секунд, третье включение — 22 секунды.
Dragon доставил на Землю 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС.
Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s seventeenth resupply mission to and from the @Space_Station !— SpaceX (@SpaceX) 3 июня 2019 г.
Напоминаем, SpaceX с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками.