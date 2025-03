SpaceX сообщила об успешном приводнении Dragon после возвращения с МКС

“Благополучное приводнение Dragon подтверждено. 17-я миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена!” — говорится в Twitter компании.

Корабль ранее в понедельник с помощью дистанционного манипулятора Canadarm был отведен от МКС на расстояние 10 м. В 12:01 (19:01 по Киеву) по времени восточного побережья США была отдана команда на отделение корабля от захвата дистанционного манипулятора. После отвода манипулятора Canadarm от Dragon последовала команда на включение двигателя для начала маневра схода с орбиты. Первые два включения двигателей продолжались около трех секунд, третье включение — 22 секунды.

Dragon доставил на Землю 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing SpaceX’s seventeenth resupply mission to and from the @Space_Station !

— SpaceX (@SpaceX) 3 июня 2019 г.

Напоминаем, SpaceX с третьего раза запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками.