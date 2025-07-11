Создание в МИД управления недружественных стран: Тихий рассказал, чем будет заниматься

Новосозданное в Министерстве иностранных дел управление недружественных стран будет заниматься противодействием всем, кто помогает российской войне против Украины. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает УНН.

Детали

Для всех недружественных стран, которые это слушают, я хочу подтвердить, что такое управление в составе структуры МИД будет. Оно будет заниматься, прежде всего, противодействием всем, кто помогает, опять же, российской войне против Украины. Это ключевой, если вы спросите о критериях, ключевой критерий - только те, кто помогают непосредственно россии в ее войне против Украины. Это такие режимы, как беларусь, Северная Корея, но это как пример, потому что, конечно, список этих стран может быть шире. Определяться отдельно будет, кто туда в этот список попадает. В целом, управление входит в вертикаль первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы - сказал Тихий.

Он отметил, что создание управления соответствует реалиям войны, в которой находится Украина.

Это часть более широкой политики министра Сибиги. Я уже говорил, что его твердая позиция в том, что надо догонять все эти режимы, которые помогают россии вести войну, везде - дипломатическими способами, санкционными, политическими. То есть мы не будем им оставлять место, чтобы они спокойно жили на этой планете, помогать, чтобы россия убивала людей в Украине, за это будут последствия - добавил Тихий.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подписал приказ о реформировании структуры ведомства. Изменения включают создание новых департаментов и управлений, соответствующих реалиям войны и международным дипломатическим практикам.