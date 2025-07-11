Створення в МЗС управління недружніх країн: Тихий розповів, чим буде займатися

Новостворене в Міністерстві закордонних справ управління недружніх країн буде займатися протидією всім, хто допомагає російській війні проти України. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Для всіх недружніх країн, які це слухають, я хочу підтвердити, що таке управління в складі структури МЗС буде. Воно буде займатися, насамперед, протидією всім, хто допомагає, знову ж таки, російській війні проти України. Це ключовий, якщо ви запитаєте про критерії, ключовий критерій - тільки ті, хто допомагають безпосередньо росії в її війні проти України. Це такі режими, як білорусь, Північна Корея, але це як приклад, бо, звісно, список цих країн може бути ширшим. Визначатися окремо буде, хто туди в цей список потрапляє. Загалом, управління входить у вертикаль першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці - сказав Тихий.

Він зазначив, що створення управління відповідає реаліям війни, у якій перебуває Україна.

Це частина ширшої політики міністра Сибіги. Я вже казав, що його тверда позиція в тому, що треба доганяти всі ці режими, які допомагають росії вести війну, всюди - дипломатичними способами, санкційними, політичними. Тобто ми не будемо їм залишати місце, щоб вони спокійно жили на цій планеті, допомагати, щоб росія вбивала людей в Україні, за це будуть наслідки - додав Тихий.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підписав наказ про реформування структури відомства. Зміни включають створення нових департаментів та управлінь, що відповідають реаліям війни та міжнародним дипломатичним практикам.