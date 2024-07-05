Союзники Байдена за рубежом считают, что ему не стоит бороться за победу на выборах - Bloomberg

После дебатов в США между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом в рамках предвыборной гонки, союзники действующего президента считают, что ему стоит уступить. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Bloomberg пишет, что среди зарубежных союзников Джо Байдена, уже появляются голоса, которые хотят, чтобы старейший американский президент отказался от участия в выборах.

Со ссылкой на источники издание пишет, что европейские чиновники в частных разговорах заявляют, что Байден должен отступить ради того, кто имеет лучшие шансы победить Трампа и сохранить единство союзников по Украине и НАТО.

Существует беспокойство относительно того, как Байден представит себя на саммите НАТО, который он должен провести в США на следующей неделе, где каждое его движение, жест и слово будут тщательно рассматриваться.

Один из официальных представителей G-7 на встрече в Италии сказал, что в комнате витала атмосфера беспокойства вокруг этого вопроса и что это было риском на выборах. Встреча проходила за две недели до предвыборных дебатов между Байденом и Трампом.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер указал на момент в дебатах, который по большей части остался без внимания в США, но вызвал потрясение у союзников: когда Байден спросил Трампа, будет ли он защищать страну-члена НАТО от Путина, Трамп в ответ лишь пожал плечами.

Это неутешительный ответ для стран, которые в течение 75 лет полагались на обязательства Америки по их безопасности как на основную безопасность - сказал Иво Даалдер.

Напомним

Президент США Джо Байден признал, что он плохо выступил на дебатах. Он добавил, что 90 минут на сцене не стирают того, что он делал за время своего президентства.

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