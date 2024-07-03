Президент США Джо Байден размышляет над тем, продолжать ли участие в президентской гонке. Байден осознает, что не сможет спасти свою кандидатуру, если в ближайшие дни не убедит общественность в своей пригодности к должности президента на следующий срок. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Джо Байден сказал своему соратнику, что он знает, что, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если в ближайшие дни не сможет убедить общественность, что он подходит для должности президента США после катастрофических результатов в дебатах на прошлой неделе.

Соратник Байдена отметил, что Байден, который все еще активно борется за переизбрание, понимает, что несколько его следующих выступлений в праздничные выходные, включая запланированное на пятницу интервью с Джорджем Стефанопулосом из ABC News и остановки кампании в Пенсильвании и Висконсине - должно пройти хорошо.

Он знает, что если у него будет еще два таких события, (как дебаты - ред.), то до конца выходных мы будем в другом месте - сказал соратник.

Издание отмечает, что это является обнародованным свидетельством того, что президент серьезно размышляет над тем, сможет ли он восстановиться после сокрушительного выступления на сцене дебатов.

Растет беспокойство относительно его жизнеспособности как кандидата и того, сможет ли он быть президентом еще четыре года - добавляет издание.

Напомним

Белый дом может провести в среду встречу Байдена с губернаторами-демократами, которые хотят выразить беспокойство относительно его плохого выступления на дебатах 27 июня и перспектив президентской кампании.

Во вторник, 2 июля, Белый дом прокомментировал слухи о здоровье президента Джо Байдена, признав его низкую результативность в дебатах, одновременно заявив, что он все еще может занимать должность и баллотироваться в президенты США.

Национальный комитет Демократической партии обсуждает возможность выдвижения на онлайн-встрече 21 июля действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата от партии на предстоящих президентских выборах.