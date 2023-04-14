Союзникам Орбана в Венгрии угрожают санкции США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Двухпартийная группа в Конгрессе разрабатывает санкции США против ведущих венгерских политических деятелей, связанных с правительством Виктора Орбана, на фоне того, как отношения между двумя странами продолжают ухудшаться, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
В законопроекте о санкциях будет предложено распространить их на бывших чиновников и сторонников правительства, в основном связанных с партией "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана, по данным издания.
Документ находится на стадии подготовки с прошлого года и, как ожидается, будет представлен Конгрессу США уже в следующем месяце, где, по словам официальных лиц, знакомых с процессом разработки, он, вероятно, получит широкую поддержку.
Дополнение
Законопроект о санкциях разрабатывается в период ухудшения отношений между Вашингтоном и Будапештом.
Критики считают Орбана ближайшим к владимиру путину в ЕС. Блокирование его правительством вступления Швеции в НАТО еще больше испортило отношения с Вашингтоном, и до конца марта Будапешт также откладывал и заявку Финляндии на вступление. Венгрия также заблокировала участие Украины в нескольких встречах НАТО на высшем уровне с 2017 года.
В последнем отчете Государственного департамента о правах человека отмечается тревожный уровень коррупции в Венгрии.