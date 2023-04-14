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Союзникам Орбана в Угорщині загрожують санкції США

Союзникам Орбана в Угорщині загрожують санкції США

Київ • УНН

 • 740395 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Двопартійна група у Конгресі розробляє санкції США проти провідних угорських політичних діячів, пов'язаних із урядом Віктора Орбана, на тлі того, як відносини між двома країнами продовжують погіршуватися, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

У законопроекті про санкції буде запропоновано поширити їх на колишніх чиновників і прихильників уряду, в основному пов'язаних з партією "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана, за даними видання.

Документ перебуває на стадії підготовки з минулого року і, як очікується, буде представлений Конгресу США вже наступного місяця, де, за словами офіційних осіб, знайомих із процесом розробки, він, ймовірно, отримає широку підтримку.

Доповнення

Законопроект про санкції розробляється в період погіршення відносин між Вашингтоном та Будапештом.

Критики вважають Орбана найближчим до володимира путіна у ЄС. Блокування його урядом вступу Швеції до НАТО ще більше зіпсувало відносини з Вашингтоном, і до кінця березня Будапешт також відкладав заявку Фінляндії на вступ. Угорщина також заблокувала участь України у кількох зустрічах НАТО на найвищому рівні з 2017 року.

В останньому звіті Державного департаменту про права людини відзначається тривожний рівень корупції в Угорщині. 

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