"Союз МС" вернулся на Землю после экспедиции в 115 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Российский космонавт Анатолий Иванишин и астронавты - американка Кэтлин Рубинс и японец Такуя Ониши успешно приземлились в 06.59 (по московскому времени) в запланированном районе в Казахстане, передает УНН со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).
"После четырехмесячного пребывания на Международной космической станции (МКС) на Землю вернулись российский космонавт Анатолий Иванишин, астронавты - американка Кэтлин Рубинс и японец Такуя Ониши. Приземление произошло в 06.59 (по московскому времени) в запланированном районе в Казахстане ", - говорится в сообщении.
Вместе они пробыли на орбите 115 суток.
На МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее техническому дооснащению.
Напомним, что сейчас на станции остаются космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу.