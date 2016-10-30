"Союз МС" вернулся на Землю после экспедиции в 115 суток

"После четырехмесячного пребывания на Международной космической станции (МКС) на Землю вернулись российский космонавт Анатолий Иванишин, астронавты - американка Кэтлин Рубинс и японец Такуя Ониши. Приземление произошло в 06.59 (по московскому времени) в запланированном районе в Казахстане ", - говорится в сообщении.

Вместе они пробыли на орбите 115 суток.

На МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по ее техническому дооснащению.

Напомним, что сейчас на станции остаются космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также астронавт НАСА Роберт Шейн Кимброу.