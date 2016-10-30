"Союз МС" повернувся на Землю після експедиції в 115 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Російський космонавт Анатолій Іванишин та астронавти — американка Кетлін Рубінс і японець Такуя Оніші успішно приземлилися в 06.59 (за московським часом) в запланованому районі в Казахстані, передає УНН з посиланням на Центр управління польотами (ЦУП).
“Після чотиримісячного перебування на Міжнародній космічній станції (МКС) на Землю повернулися російський космонавт Анатолій Іванишин, астронавти — американка Кетлін Рубінс і японець Такуя Оніші. Приземлення відбулося в 06.59 (за московським часом) в запланованому районі в Казахстані,” — йдеться в повідомленні.
Разом вони пробули на орбіті 115 діб.
На МКС екіпаж виконав програму науково-прикладних досліджень і експериментів, підтримував працездатність МКС і проводив роботи по її технічного дооснащення.
Нагадаємо, що зараз на станції залишаються космонавти Сергій Рижиков і Андрій Борисенко, а також астронавт НАСА Роберт Шейн Кімброу.