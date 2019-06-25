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"Союз МС-11" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Киев • УНН

 • 7655 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган. Об этом заявили во вторник журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП), сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Союз МС-11" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

"Есть посадка. Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко, астронавтом NASA Энн Макклейн и астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком совершил посадку", - сказал представитель ЦУП.

Напомним, на Международной космической станции прошла пересменка экипажей. Российский космонавт Олег Кононенко передал командование на МКС коллеге из РФ Алексею Овчинину. Об этом УНН сообщал со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

"23 июня на борту завершилась пересменка экипажей. Командир 59-й длительной экспедиции на МКС — космонавт Олег Кононенко, возглавлявший её с декабря 2018 года, и командир 60-й экспедиции — космонавт Алексей Овчинин подписали акт передачи полномочий", - указано в сообщении.

По традиции, эта церемония сопровождается ударами в корабельный колокол.

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