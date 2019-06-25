"Союз МС-11" з трьома членами екіпажу МКС здійснив посадку в Казахстані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Спусковий апарат пілотованого космічного корабля "Союз МС-11" з трьома членами екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС) здійснив посадку в казахстанському степу в 145 км на південний схід від міста Жезказган. Про це заявили у вівторок журналістам в підмосковному Центрі управління польотами (ЦУП), повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Є посадка. Спусковий апарат з космонавтом Роскосмосу Олегом Кононенком, астронавтом NASA Енн Макклейн і астронавтом Канадського космічного агентства Давидом Сен-Жаком здійснив посадку", - сказав представник ЦУП.
Нагадаємо, на Міжнародній космічній станції пройшла перезмінка екіпажів. Російський космонавт Олег Кононенко передав командування на МКС колезі з РФ Олексію Овчініну. Про це УНН повідомляв з посиланням на прес-службу Роскосмосу.
"23 червня на борту завершилася перезмінка екіпажів. Командир 59-ої тривалої експедиції на МКС - космонавт Олег Кононенко, який очолював її з грудня 2018 року, і командир 60-ої експедиції - космонавт Олексій Овчінін підписали акт передачі повноважень", - зазначено в повідомленні.
За традицією, ця церемонія супроводжується ударами в корабельний дзвін.