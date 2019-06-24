На МКС відбулася перезмінка екіпажів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. На Міжнародній космічній станції пройшла перезмінка екіпажів. Російський космонавт Олег Кононенко передав командування на МКС колезі з РФ Олексію Овчініну. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Роскосмосу.
"23 червня на борту завершилася перезмінка екіпажів. Командир 59-ої тривалої експедиції на МКС - космонавт Олег Кононенко, який очолював її з грудня 2018 року, і командир 60-ої експедиції - космонавт Олексій Овчінін підписали акт передачі повноважень", - зазначено в повідомленні.
За традицією, ця церемонія супроводжується ударами в корабельний дзвін.
25 червня заплановано повернення міжнародного екіпажу пілотованого корабля "Союз МС-11". На Землю повернуться російський космонавт Олег Кононенко, астронавт CSA Давид Сен-Жак і астронавт NASA Енн Макклейн. Зараз вони готуються до повернення на Землю. У спусковому апараті екіпаж привезе з собою обладнання, яке мають повернути, і пенали з результатами проведених наукових експериментів.
Роботу на навколоземній орбіті продовжить міжнародний екіпаж у складі космонавта Олексія Овчініна, астронавтів Ніка Хейга і Крістіни Кук. До прильоту корабля "Союз МС-13" у липні 2019-го вони будуть на борту космічної станції втрьох.
Нагадаємо, у NASA назвали "розцінки" польотів на МКС.