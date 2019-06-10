В NASA назвали "расценки" полётов на МКС

Так, в сообщется, что Космическое агентство США уже в следующем году позволит гражданам США летать на Международную космическую станцию и оставаться на ней до 30 дней.



Стоимость полета составит около 50 миллионов долларов. Кроме того, если частный космонавт находится на станции, ему придется платить за жизнеобеспечение, еду и воду. Это будет стоить около 35 тысяч долларов за ночь для космонавта.

Транспорт будет предоставлен компаниями Boeing и SpaceX. Сообщается, что они обе в настоящее время разрабатывают капсулы, которые будут доставлять людей на МКС.



Как сообщал УНН, астронавты NASA и космонавты Роскосмоса в будущем будут летать к Международной космической станции (МКС) как на российских, так и на американских пилотируемых кораблях.