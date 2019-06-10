В NASA назвали "расценки" полётов на МКС

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 28005 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108700 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106431 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143366 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129549 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129973 просмотра

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6 марта, 07:39 • 131190 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153315 просмотра

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В NASA назвали "расценки" полётов на МКС

В NASA назвали "расценки" полётов на МКС

Киев  •  УНН

 • 13705 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. В NASA заявили, что в скором времени позволят гражданским проводить каникулы в космосе. Но обойдется желающим немалую сумму денег, передаёт УНН, ссылаясь на Reuters.

Так, в сообщется, что Космическое агентство США уже в следующем году позволит гражданам США летать на Международную космическую станцию и оставаться на ней до 30 дней.

Стоимость полета составит около 50 миллионов долларов. Кроме того, если частный космонавт находится на станции, ему придется платить за жизнеобеспечение, еду и воду. Это будет стоить около 35 тысяч долларов за ночь для космонавта.
Транспорт будет предоставлен компаниями Boeing и SpaceX. Сообщается, что они обе в настоящее время разрабатывают капсулы, которые будут доставлять людей на МКС.

Как сообщал УНН, астронавты NASA и космонавты Роскосмоса в будущем будут летать к Международной космической станции (МКС) как на российских, так и на американских пилотируемых кораблях.

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