У NASA назвали "розцінки" польотів на МКС

Так, в повідомляться, що Космічне агентство США вже в наступному році дозволить громадянам США літати на Міжнародну космічну станцію і залишатися на ній до 30 днів.



Вартість польоту складе близько 50 мільйонів доларів. Крім того, якщо приватний космонавт знаходиться на станції, йому доведеться платити за життєзабезпечення, їжу і воду. Це буде коштувати близько 35 тисяч доларів за ніч для космонавта.

Транспорт буде надано компаніями Boeing і SpaceX. Повідомляється, що вони обидві в даний час розробляють капсули, які будуть доставляти людей на МКС.



Як повідомляв УНН, астронавти NASA і космонавти Роскосмосу в майбутньому будуть літати до Міжнародної космічної станції (МКС) як на російських, так і на американських пілотованих кораблях.