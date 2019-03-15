Для полетов на МКС США и Россия будут использовать корабли SpaceX и Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Астронавты NASA и космонавты Роскосмоса в будущем будут летать к Международной космической станции (МКС) как на российских, так и на американских пилотируемых кораблях. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Такое заявление сделал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции по итогам стыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-12" с МКС.
"Мы договорились с руководством NASA, мы сохраняем договоренность и принципы взаимодействия. Астронавты будут летать на "Союзе", а мы - на американских кораблях", - отметил Рогозин, подчеркнув, что американским кораблям сначала предстоит пройти сертификацию.
По его словам, это создаст альтернативные пути доставки к станции.
С 2011 года к МКС из пилотируемых кораблей летают только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.
Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В июле может состояться запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.
Напомним, пилотируемый корабль “Союз МС-12” с новым экипажем пристыковался 15 марта в автоматическом режиме к российскому модулю “Рассвет” Международной космической станции (МКС).