Для польотів на МКС США і Росія використовуватимуть кораблі SpaceX і Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Астронавти NASA і космонавти Роскосмоса в майбутньому літатимуть до Міжнародної космічної станції (МКС) як на російських, так і на американських пілотованих кораблях. У США нові космічні кораблі для пілотованих польотів розробляють компанії SpaceX і Boeing. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Таку заяву зробив генеральний директор Роскосмоса Дмитро Рогозін під час прес-конференції за підсумками стикування транспортного пілотованого корабля "Союз МС-12" з МКС.
"Ми домовилися з керівництвом NASA, ми зберігаємо домовленість і принципи взаємодії. Астронавти будуть літати на "Союзі", а ми - на американських кораблях", - зазначив Рогозін, підкресливши, що американським кораблям спочатку треба буде пройти сертифікацію.
За його словами, це сприятиме створенню альтернативних шляхи доставки на станцію.
З 2011 року до МКС з пілотованих кораблів літають тільки російські кораблі "Союз". Вони доставляють російських, американських та інших членів екіпажу МКС. У США нові космічні кораблі для пілотованих польотів розробляють компанії SpaceX і Boeing. Корабель Crew Dragon компанії SpaceX був запущений до МКС 2 березня і вперше пристикувався до станції 3 березня.
Його отстиковка відбулася 8 березня. Корабель після спуску на парашуті приводнився в Атлантичному океані. У липні може відбутися запуск корабля з пілотами Бобом Бенкеном і Дугом Херлі на борту, після чого в NASA ухвалять рішення про сертифікацію Crew Dragon для регулярних польотів.
Нагадаємо, пілотований корабель “Союз МС-12” з новим екіпажем пристикувався 15 березня в автоматичному режимі до російського модуля “Рассвет” Міжнародної космічної станції (МКС).