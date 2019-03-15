Для польотів на МКС США і Росія використовуватимуть кораблі SpaceX і Boeing

КИЇВ. 15 березня. УНН. Астронавти NASA і космонавти Роскосмоса в майбутньому літатимуть до Міжнародної космічної станції (МКС) як на російських, так і на американських пілотованих кораблях. У США нові космічні кораблі для пілотованих польотів розробляють компанії SpaceX і Boeing. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.