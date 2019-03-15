"Союз МС-12" з космонавтами на борту зістикувався з МКС

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 22160 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 52976 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 52997 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 68460 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 85936 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 84538 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 167375 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 98870 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72074 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 326128 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
51%
Популярнi новини

У рф розпочалась зустріч путіна з представником президента США Віткоффом

11 квітня, 15:01 • 22931 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19540 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 16110 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 15367 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 32045 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 167375 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 326128 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 259588 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 370657 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 381464 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 22161 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14427 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 19571 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26300 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47184 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

"Союз МС-12" з космонавтами на борту зістикувався з МКС

Київ • УНН

 • 14287 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Пілотований корабель “Союз МС-12” з новим екіпажем пристикувався в п’ятницю в автоматичному режимі до російського модуля “Рассвет” Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомили російському агентству ТАСС в Роскосмосі, передає УНН.

"Союз МС-12" з космонавтами на борту зістикувався з МКС

“Союз МС-12” пристикувався до модуля “Рассвет” в 4:01 мск (3:01 за Києвом)”, — відзначили в держкорпорації.

Корабель доставив до МКС членів тривалої експедиції МКС-59/60 — космонавта Роскосмосу Олексія Овчініна і астронавтів NASA Ніка Хейга і Крістіну Кох. Тривалість їхнього перебування на станції складе 204 доби. За цей час члени екіпажу виконають ряд експериментів, в тому числі медичних, біологічних, фізико-хімічних та інших. Всього на час експедиції МКС-59 заплановано 49 експериментів за програмою науково-прикладних досліджень, в 45 з них візьме участь екіпаж МКС.

Зближення і стикування “Союзу МС-12” зі станцією проводилися за шестигодинною схемою. Згодом, екіпаж Міжнародної космічної станції перевірив герметичність стиковки, потім вирівняв тиск між пілотованим кораблем і МКС. Після цього Овчінін, Хейг і Кох перейшли на борт станції.

29 березня має відбутися перший в історії вихід двох жінок у відкритий космос, його виконають астронавтки NASA Кох і Енн Макклейн, яка прибула на станцію 3 грудня 2018 року. У травні буде виконаний вихід за програмою російського сегмента, його виконають Олексій Овчінін і Олег Кононенко (який на станції також з 3 грудня). Космонавти, зокрема, знімуть обладнання, яке стояло на експонуванні.

CONTACT and CAPTURE!

The #SoyuzMS12 spacecraft with a crew onboard successfully docked with the International @Space_Station.

Welcome to the ISS, Alexey, Nick (@AstroHague) and Christina (@Astro_Christina) pic.twitter.com/6NebJ97nC9

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 15 березня 2019 р.

Welcome to the @Space_Station! The Soyuz spacecraft carrying @AstroHague, @Astro_Christina & cosmonaut Alexey Ovchinin docked to our orbiting laboratory at 9:01pm ET while flying about 250 miles over the Pacific Ocean just west of Peru. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/fGcu2gVF6E

— NASA (@NASA) 15 березня 2019 р.

The hatch is open! At 11:07pm ET, crew members aboard our orbiting laboratory opened the hatch between the Soyuz MS-12 spacecraft and the @Space_Station. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c Ask questions using #AskNASA pic.twitter.com/kBhMwgpWei

— NASA (@NASA) 15 березня 2019 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,420.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,566.90