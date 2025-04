"Союз МС-12" з космонавтами на борту зістикувався з МКС

“Союз МС-12” пристикувався до модуля “Рассвет” в 4:01 мск (3:01 за Києвом)”, — відзначили в держкорпорації.

Корабель доставив до МКС членів тривалої експедиції МКС-59/60 — космонавта Роскосмосу Олексія Овчініна і астронавтів NASA Ніка Хейга і Крістіну Кох. Тривалість їхнього перебування на станції складе 204 доби. За цей час члени екіпажу виконають ряд експериментів, в тому числі медичних, біологічних, фізико-хімічних та інших. Всього на час експедиції МКС-59 заплановано 49 експериментів за програмою науково-прикладних досліджень, в 45 з них візьме участь екіпаж МКС.

Зближення і стикування “Союзу МС-12” зі станцією проводилися за шестигодинною схемою. Згодом, екіпаж Міжнародної космічної станції перевірив герметичність стиковки, потім вирівняв тиск між пілотованим кораблем і МКС. Після цього Овчінін, Хейг і Кох перейшли на борт станції.

29 березня має відбутися перший в історії вихід двох жінок у відкритий космос, його виконають астронавтки NASA Кох і Енн Макклейн, яка прибула на станцію 3 грудня 2018 року. У травні буде виконаний вихід за програмою російського сегмента, його виконають Олексій Овчінін і Олег Кононенко (який на станції також з 3 грудня). Космонавти, зокрема, знімуть обладнання, яке стояло на експонуванні.

CONTACT and CAPTURE!



The #SoyuzMS12 spacecraft with a crew onboard successfully docked with the International @Space_Station.



Welcome to the ISS, Alexey, Nick (@AstroHague) and Christina (@Astro_Christina) pic.twitter.com/6NebJ97nC9

— РОСКОСМОС (@roscosmos) 15 березня 2019 р.

Welcome to the @Space_Station! The Soyuz spacecraft carrying @AstroHague, @Astro_Christina & cosmonaut Alexey Ovchinin docked to our orbiting laboratory at 9:01pm ET while flying about 250 miles over the Pacific Ocean just west of Peru. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/fGcu2gVF6E

— NASA (@NASA) 15 березня 2019 р.

The hatch is open! At 11:07pm ET, crew members aboard our orbiting laboratory opened the hatch between the Soyuz MS-12 spacecraft and the @Space_Station. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c Ask questions using #AskNASA pic.twitter.com/kBhMwgpWei

— NASA (@NASA) 15 березня 2019 р.