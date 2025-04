"Союз МС-12" с космонавтами на борту пристыковался к МКС

“Союз МС-12” пристыковался к модулю “Рассвет” в 4:01 мск (3:01 по Киеву)”, — отметили в госкорпорации.

Корабль доставил к МКС членов длительной экспедиции МКС-59/60 — космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавтов NASA Ника Хейга и Кристину Кох. Продолжительность их пребывания на станции составит 204 суток. За это время члены экипажа выполнят ряд экспериментов, в том числе медицинских, биологических, физико-химических и других. Всего на время экспедиции МКС-59 запланировано 49 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, в 45 из них примет участие экипаж МКС.

Сближения и стыковка “Союза МС-12” со станцией проводились по шестичасовой схеме. Впоследствии, экипаж Международной космической станции проверил герметичность стыковки, затем выровнял давление между пилотируемым кораблем и МКС. После этого Овчинин, Хейг и Кох перешли на борт станции.

29 марта должен состояться первый в истории выход двух женщин в открытый космос, его выполнят астронавтки NASA Кох и Энн Макклейн, которая прибыла на станцию 3 декабря 2018 года. В мае будет выполнен выход по программе российского сегмента, его выполнят Алексей Овчинин и Олег Кононенко (который на станции также с 3 декабря). Космонавты, в частности, снимут оборудования, которое стояло на экспонировании.

