На МКС прошла пересменка экипажей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. На Международной космической станции прошла пересменка экипажей. Российский космонавт Олег Кононенко передал командование на МКС коллеге из РФ Алексею Овчинину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
"23 июня на борту завершилась пересменка экипажей. Командир 59-й длительной экспедиции на МКС — космонавт Олег Кононенко, возглавлявший её с декабря 2018 года, и командир 60-й экспедиции — космонавт Алексей Овчинин подписали акт передачи полномочий", - указано в сообщении.
По традиции, эта церемония сопровождается ударами в корабельный колокол.
25 июня запланировано возвращение международного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-11". На Землю вернутся российский космонавт Олег Кононенко, астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн. Сейчас они готовятся к возвращению на Землю. В спускаемом аппарате экипаж привезет с собой подлежащее возвращению оборудование и пеналы с результатами проведенных научных экспериментов.
Работу на околоземной орбите продолжит международный экипаж в составе космонавта Алексея Овчинина, астронавтов Ника Хейга и Кристины Кук. До прихода корабля "Союз МС-13" в июле 2019 года они будут находиться на борту космической станции втроём.
Напомним, в NASA назвали "расценки" полётов на МКС.