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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совместное производство оружия и ПВО: Зеленский провел разговор с премьером Норвегии

Совместное производство оружия и ПВО: Зеленский провел разговор с премьером Норвегии

Киев  •  УНН

 • 3866 просмотра

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Норвежский парламент увеличил помощь Украине с 1,4 до 3,2 млрд долларов на 2024 год. Часть средств направят на производство украинских дронов и систем ПВО.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, во время которого обсуждалось сотрудничество в сфере ПВО и производстве оружия в Украине. Об этом Президент Украины сообщил в своем вечернем видеообращении, пишет УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил за вчерашнее решение парламента Норвегии увеличить помощь Украине на следующий год с 1,4 млрд до 3,2 млрд долларов и особо отметил его единодушную поддержку всеми парламентскими силами. 

Отдельно президент отметил, что часть этих средств пойдет на собственное украинское производство дронов и другого вооружения.

Лидеры также обсудили приоритетные потребности Украины. На фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре это генераторы, другое энергетическое оборудование и дополнительные средства ПВО.

Напомним

Норвегия присоединится к прямому финансированию производства украинского вооружения и техники. Во время визита в Осло министр обороны Умеров договорился о новой "норвежской модели" инвестирования в оборонные технологии.

Норвегия и Польша вместе будут защищать ключевой хаб военной помощи для Украины29 нояб. 2024, 01:15 • 109695 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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