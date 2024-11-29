Совместное производство оружия и ПВО: Зеленский провел разговор с премьером Норвегии

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, во время которого обсуждалось сотрудничество в сфере ПВО и производстве оружия в Украине. Об этом Президент Украины сообщил в своем вечернем видеообращении, пишет УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил за вчерашнее решение парламента Норвегии увеличить помощь Украине на следующий год с 1,4 млрд до 3,2 млрд долларов и особо отметил его единодушную поддержку всеми парламентскими силами.

Отдельно президент отметил, что часть этих средств пойдет на собственное украинское производство дронов и другого вооружения.

Лидеры также обсудили приоритетные потребности Украины. На фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре это генераторы, другое энергетическое оборудование и дополнительные средства ПВО.

Напомним

Норвегия присоединится к прямому финансированию производства украинского вооружения и техники. Во время визита в Осло министр обороны Умеров договорился о новой "норвежской модели" инвестирования в оборонные технологии.

Норвегия и Польша вместе будут защищать ключевой хаб военной помощи для Украины