Норвегия и Польша вместе будут защищать ключевой хаб военной помощи для Украины
Киев • УНН
Норвегия согласилась помочь защищать аэропорт Жешув-Ясенка в Польше, через который проходит 90% западной помощи Украине. Решение принято в рамках сотрудничества НАТО на фоне растущих рисков безопасности.
Норвегия согласилась взять на себя часть ответственности за защиту главного транзитного узла иностранной военной помощи Украине, проходящего через Польшу. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что Норвегия будет помогать в защите этого важного объекта в рамках сотрудничества стран-членов НАТО. Речь идет об аэропорту Жешув-Ясенка, который обеспечивает доставку до 90% западных грузов для Вооруженных сил Украины.
Это решение принято на фоне растущих рисков иностранного вмешательства, которые вынудили Польшу ранее в этом году усилить меры безопасности в регионе. Жешув, расположенный менее чем в 100 км от украинской границы, стал критически важным пунктом логистического обеспечения Украины. Его надежная защита является ключом к поддержанию стабильности поставок военной помощи
Напомним
Ранее УНН сообщало, что Польша предоставила Украине военную помощь на 3,23 млрд евро, включая более 350 танков и другую технику. На поддержку Украины и беженцев страна выделила 4,91% своего ВВП, что является наибольшим показателем среди доноров.