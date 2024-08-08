Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию с НАТО, в частности, с соседями в регионе, которые являются членами Альянса. Они обсудили совместные возможности защиты от ударов российских ракет и дронов. Об этом сообщил Зеленский в видеообращении, и добавил, что Украина работает над реализацией, передает УНН.

"Провел длительное совещание с международниками: МИД, Министерство обороны, военные, ГУР, Офис. Относительно нашего взаимодействия с НАТО - в целом с Альянсом и, в частности, с соседями в регионе, которые являются членами НАТО. Очевидно, что вместе мы способны добавить больше безопасности и стабильности нашему региону и всей Европе", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что надо эту очевидность перевести в практические шаги, в то, как во взаимодействии сможем добавлять друг другу реальной безопасности.

"Сегодня обсудили наши совместные возможности защиты от ударов российских ракет и дронов - мы работаем над реализацией. Я благодарю всех, кто помогает!" - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент поручил дипломатам проработать в рамках Совета Украина - НАТО возможность создания коалиции из числа государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над территорией нашего государства.

15 июля Зеленский сообщал, что вопрос сбивания Польшей российских ракет, которые летят над территорией Украины в сторону Польши, справедлив и уже рассматривается технически и юридически.