Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  84438 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  100310 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  122002 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  88553 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  87435 просмотра
публикации
Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  56186 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  87435 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  122002 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

7 августа 2024, 15:41  •  142994 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  198653 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

День альпиниста, День войск связи ВСУ, Всемирный день кошек. Что еще можно отметить 8 августа

  •  109884 просмотра
Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

Гурман-рекордсмен: все 145 ресторанов мира, с тремя звёздами "Michelin" посетил немец, потратив сотни тысяч евро

7 августа 2024, 16:37  •  90237 просмотра
7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа: День маяка, День профессионального спикера

7 августа 2024, 03:03  •  140009 просмотра
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

6 августа 2024, 16:18  •  111979 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа 2024, 03:03  •  122839 просмотра
Актуальное
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 16:52  •  3126 просмотра

Read in English

Президент Украины провел совещание по взаимодействию с НАТО и соседними странами-членами Альянса. Обсуждались возможности совместной защиты от ударов российских ракет и дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию с НАТО, в частности, с соседями в регионе, которые являются членами Альянса. Они обсудили совместные возможности защиты от ударов российских ракет и дронов. Об этом сообщил Зеленский в видеообращении, и добавил, что Украина работает над реализацией, передает УНН.

"Провел длительное совещание с международниками: МИД, Министерство обороны, военные, ГУР, Офис. Относительно нашего взаимодействия с НАТО - в целом с Альянсом и, в частности, с соседями в регионе, которые являются членами НАТО. Очевидно, что вместе мы способны добавить больше безопасности и стабильности нашему региону и всей Европе", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что надо эту очевидность перевести в практические шаги, в то, как во взаимодействии сможем добавлять друг другу реальной безопасности.

"Сегодня обсудили наши совместные возможности защиты от ударов российских ракет и дронов - мы работаем над реализацией. Я благодарю всех, кто помогает!" - сказал Зеленский.

Дополнение

Президент поручил дипломатам проработать в рамках Совета Украина - НАТО возможность создания коалиции из числа государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над территорией нашего государства.

15 июля Зеленский сообщал, что вопрос сбивания Польшей российских ракет, которые летят над территорией Украины в сторону Польши, справедлив и уже рассматривается технически и юридически.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"
  •  26409 просмотра

Естественный и директивный: Минобороны о путях внедрения в подразделениях "Армии+"

Эксклюзив
Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений
  •  42770 просмотра

Департамент юстиции США, Совбез Нидерландов, Нацпол Испании - в КНИИСЭ рассказали, с кем сотрудничают по фиксации российских военных преступлений

Эксклюзив
Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов
  •  44328 просмотра

Игнорирование "Резерв+": Минобороны проводит разъяснения полицейским и работникам ТЦК относительно юридической силы документов

Эксклюзив
Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК
  •  42452 просмотра

Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-ТЦК

Эксклюзив
У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист
  •  38546 просмотра

У НБУ пока нет преград для ослабления ограничений, введенных в начале полномасштабной войны - экономист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области
  •  46440 просмотра

Эксперт рассказал, какие политические и военные цели преследует прорыв в курской области

Эксклюзив
Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт
  •  86449 просмотра

Без отключений света не обойтись, поэтому жители многоквартирных домов должны участвовать в программах компенсаций приобретения генераторов - эксперт

Эксклюзив
Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья
  •  82407 просмотра

Не хотят думать. Правоохранители не любят расследовать экономические преступления - экс-судья

Эксклюзив
Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
  •  87581 просмотра

Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Эксклюзив
Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы
  •  66476 просмотра

Коррупция - неизлечимая болезнь Украины: эксперт о деле директора юрдепартамента НБУ Зимы

Популярные

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  87435 просмотра
Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

Присутствие чф рф в Черном море есть только в виде подводных лодок - Плетенчук

  •  88553 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  122002 просмотра
"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

"Агрессор всегда пожинает соответствующие плоды": Подоляк высказался о причине событий в курской области рф

  •  100310 просмотра
Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

Зеленский поделился кадрами о пути Украины к F-16 и заявил, что их будет еще больше

  •  84438 просмотра

Публикации

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

Солнечные панели на больницах, установки для котельных, модернизация светофоров: как украинские города обеспечивают энергетическую независимость инфраструктуры

  •  56186 просмотра
Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

Инициаторы дела против экс-министра Сольского "растеряли" чуть ли не половину государственных земель, чем усложнили расследование НАБУ

  •  87435 просмотра
Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

Помощь под угрозой. Из-за кого Украина может остаться без финансирования МВФ

  •  122002 просмотра
Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

Дело экс-министра Сольского: адвокаты получили разрешение на изъятие материалов НАБУ

7 августа 2024, 15:41  •  142994 просмотра
Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

Укрытия и системы оповещения: как полномасштабная война изменила подходы к строительству школ и организации учебного процесса

7 августа 2024, 06:34  •  198653 просмотра

Война

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  61 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  3326 просмотра
Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

  •  5745 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  13197 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  12495 просмотра

политика

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  61 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  3326 просмотра
Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  5013 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  13197 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  12495 просмотра

Война

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  61 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  3326 просмотра
Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

Оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Херсонщины: есть раненые

  •  5745 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  13197 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  12495 просмотра

политика

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

"Большинство тихо одобряет": Подоляк о реакции мирового сообщества на ситуацию в курской области

  •  61 просмотра
Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

Совместная защита от российских ракет: Зеленский провел совещание с международниками по взаимодействию со странами НАТО

  •  3326 просмотра
Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  5013 просмотра
россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

россия должна ощущать последствия войны в Украине: Зеленский заявил о трех результативных докладах Сырского

  •  13197 просмотра
WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

WP: Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в курской области рф

  •  12495 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  119289 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  122564 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  135482 просмотра

Экономика

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

Украина продаст газобетонные заводы, принадлежащие подсанкционному олигарху из рф

  •  5013 просмотра
В Гостаможслужбе рассказали, при каких условиях энергооборудование освобождается от налогообложения в почтовых и экспресс-отправлениях

В Гостаможслужбе рассказали, при каких условиях энергооборудование освобождается от налогообложения в почтовых и экспресс-отправлениях

  •  10242 просмотра
Завтра в Украине отключать свет не планируют

Завтра в Украине отключать свет не планируют

  •  13091 просмотра
Интеграция украинской железной дороги в ЕС: подписан меморандум

Интеграция украинской железной дороги в ЕС: подписан меморандум

  •  24454 просмотра
Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто

Диалог с бизнесом об источниках наполнения бюджета продолжается: в Минфине заговорили о налогообложении импортных авто

  •  15924 просмотра

Киев

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

В одном из районов Киева прорвало канализацию: в соцсетях сообщают, что дома поблизости - без света

  •  8843 просмотра
Ночью в столице сожгли машину общественной активистки: подозреваемых уже задержали

Ночью в столице сожгли машину общественной активистки: подозреваемых уже задержали

  •  16230 просмотра
Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Преимущественно сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  32709 просмотра
В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

В Киеве станет немного теплее: прогноз погоды на 8 августа

  •  36223 просмотра
Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К

  •  49392 просмотра