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Соцстрах упростил требования к документам о декрете для переселенцев

Соцстрах упростил требования к документам о декрете для переселенцев

Киев  •  УНН

 • 11160 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Соцстрах упростил порядок подтверждения нетрудоспособности вынужденных переселенцев, передает УНН со ссылкой на сообщение ведомства.

“Фонд социального страхования Украины изменил порядок предоставления материального обеспечения внутренне перемещенным лицам со временно оккупированной территории или из районов проведения АТО. В частности, упрощены требования к документам, подтверждающим нахождение лица в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего или шестилетнего возраста”, - говорится в сообщении.

Так, в частности, соответствующее постановление соцстраха предусматривает, что факт нахождения переселенца в трудовых отношениях с предприятием, расположенным на временно оккупированных территориях и в зоне АТО, может подтверждаться не только данным из Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования (ГРОГСС), но и копией приказа страхователя о пребывании застрахованного лица в декрете.

Кроме того, застрахованное лицо может предоставить справку или копию приказа страхователя о размере должностного оклада, установленного на день наступления страхового случая застрахованному лицу.

Если переселенец не сможет предоставить справку страхователя о подтверждении пребывания в трудовых отношениях на момент наступления страхового случая, он должен предоставить справку бюджетного учреждения, которому подчинено предприятие, не проводящее деятельность.

Если ни справки от страхователя ниот бюджетного учреждения подать невозможно, матобеспечение будет предоставляться на основании данных ГРОГСС, подтверждающих трудовые отношения на момент наступления страхового случая.

Напомним, на декретные выплаты в 2018 году могут рассчитывать все без исключения женщины, однако размер этих выплат будет отличаться. Кроме того, все родители имеют право на помощь при рождении ребенка, составляет в 2018 году 41 280 грн независимо от количества детей в семье.

Украинские Национальные Новости

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