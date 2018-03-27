Соцстрах спростив вимоги до документів про декрет для переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Соцстрах спростив порядок підтвердження непрацездатності вимушених переселенців, передає УНН з посиланням на повідомлення відомства.
“Фонд соціального страхування України змінив порядок надання матеріального забезпечення внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території або з районів проведення АТО. Зокрема, спрощено вимоги до документів, що підтверджують перебування особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку”, — йдеться у повідомленні.
Так зокрема, відповідна постанова соцстраху передбачає, що факт перебування переселенця у трудових стосунках з підприємством, розташованим на тимчасово окупованих територіях та у зоні АТО, може підтверджуватись не лише даними з Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування (ДРЗДСС), а й копією наказу страхувальника про перебування застрахованої особи у декреті.
Крім того, застрахована особа може надати довідку або копію наказу страхувальника про розмір посадового окладу, установленого на день настання страхового випадку застрахованій особі.
Якщо переселенець не зможе надати довідку страхувальника про підтвердження перебування в трудових відносинах на момент настання страхового випадку, вона має надати довідку бюджетної установи, якій підпорядковано підприємство, що не проводить діяльність.
Якщо жодної довідки від страхувальника або бюджетної установи подати неможливо, матзабезпечення надаватимуть на підставі даних ДРЗДСС, що підтверджують трудові відносини на момент настання страхового випадку.
Нагадаємо, на декретні виплати у 2018 році можуть розраховувати усі без винятку жінки, проте розмір цих виплат буде різнитись. Крім того, усі батьки мають право на допомогу при народженні дитини, яка становить у 2018 році 41 280 грн не залежно від кількості дітей у сім’ї.