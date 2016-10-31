Социальные продуктовые ярмарки состоятся 5 ноября в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В следующую субботу, 5 ноября социальные продуктовые ярмарки состоятся в пяти других районах Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, очередной этап социальных ярмарок состоится 5 ноября в пяти районах Киева:
• на улице Суворова, 15 в Печерском районе;
• на улице Васильковской, 10-20 в Голосеевском районе;
• на Оболонском проспекте, 21-35 в Оболонском районе;
• на улице Татарской, 32-38, в Шевченковском районе;
• на улице Ревуцкого, 30-40 в Дарницком районе.
Пройдут осенние социальные ярмарки в удобное для покупок время - с 8:00 до 16:00.