Соціальні продуктові ярмарки відбудуться 5 листопада у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Наступної суботи, 5 листопада соціальні продуктові ярмарки в п’яти інших районах Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, черговий етап соціальних ярмарків відбудеться 5 листопада в п’яти районах Києва:
• на вулиці Суворова, 15 у Печерському районі;
• на вулиці Васильківській, 10−20 у Голосіївському районі;
• на Оболонському проспекті, 21‒35 в Оболонському районі;
• на вулиці Татарській, 32‒38, у Шевченківському районі;
• на вулиці Ревуцького, 30‒40 у Дарницькому районі.
Триватимуть осінні соціальні ярмарки в найзручніший для покупок час — з 8:00 до 16:00.