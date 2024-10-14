Социал-демократы лидируют на выборах в парламент Литвы
Киев • УНН
В первом туре выборов в Сейм Литвы социал-демократы получили наибольшую поддержку - 19,36% голосов. На втором месте правящая партия консерваторов с 17,96%.
В Литве подсчитали голоса первого тура выборов в парламент в многомандатных округах. Согласно результатам подсчета, больше всего мандатов получили социал-демократы - они получили 19,36% поддержки избирателей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Lrt.
Детали
По результатам подсчета голосов, правящая партия «Союз Отечества-Литовские христианские демократы» находится на втором месте - консерваторы получили 17,96 % голосов.
Третьи - «Заря Нямунаса». Они набрали 14,99% голосов.
На четвертом месте - Демократический союз «Во имя Литвы» во главе с Сауляусом Сквернелисом с 9,24 %.
Наибольшее напряжение весь вечер царило в штаб-квартире партии «Союз крестьян и зеленых». До последнего избирательного участка было непонятно, пройдет ли партия в Сейм. Только около 04.30 стало понятно, что партия набрала 7,02 % и, таким образом, едва не попала в Сейм.
Другой политической силой, стоявшей на грани прохождения в Сейм, была Партия свободы. Либеральная партия набрала всего 4,5 % голосов, а для прохождения в парламент партии нужно было преодолеть 5-процентный барьер.
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