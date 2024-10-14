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Соціал-демократи лідирують на виборах до парламенту Литви

Київ • УНН

 • 11097 перегляди

У першому турі виборів до Сейму Литви соціал-демократи отримали найбільшу підтримку - 19,36% голосів. На другому місці правляча партія консерваторів з 17,96%.

Соціал-демократи лідирують на виборах до парламенту Литви

В Литві підрахували голоси першого туру виборів до парламенту в багатомандатних округах. Згідно з результатами підрахунку, найбільше мандатів отримали соціал-демократи - вони отримали 19,36% підтримки виборців. Про це УНН повідомляє із посиланням на Lrt.

Деталі

За результататми підрахунку голосів, керівна партія "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи"  знаходиться на другому місці – консерватори отримали 17,96 % голосів.

Треті - "Зоря Нямунаса". Вони набрали 14,99% голосів.

На четвертому місці - Демократичний союз "В ім'я Литви" на чолі з Сауляусом Сквернелісом із 9,24 %.

Найбільша напруга весь вечір панувала у штаб-квартирі партії "Союз селян і зелених".  До останньої виборчої дільниці було незрозуміло, чи пройде партія до Сейму. Тільки близько 04.30 стало зрозуміло, що партія набрала 7,02 % і, таким чином, ледь не потрапила до Сейму. 

Іншою політичною силою, що стояла на межі проходження до Сейму, була Партія свободи. Ліберальна партія набрала всього 4,5 % голосів, а для проходження в парламент партії потрібно було подолати 5-відсотковий бар'єр.

В Литві до влади можуть повернутися соціал-демократи: чи вплине це на підтримку України?12.10.24, 12:53 • 50313 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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