Соціал-демократи лідирують на виборах до парламенту Литви
Київ • УНН
У першому турі виборів до Сейму Литви соціал-демократи отримали найбільшу підтримку - 19,36% голосів. На другому місці правляча партія консерваторів з 17,96%.
В Литві підрахували голоси першого туру виборів до парламенту в багатомандатних округах. Згідно з результатами підрахунку, найбільше мандатів отримали соціал-демократи - вони отримали 19,36% підтримки виборців. Про це УНН повідомляє із посиланням на Lrt.
Деталі
За результататми підрахунку голосів, керівна партія "Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи" знаходиться на другому місці – консерватори отримали 17,96 % голосів.
Треті - "Зоря Нямунаса". Вони набрали 14,99% голосів.
На четвертому місці - Демократичний союз "В ім'я Литви" на чолі з Сауляусом Сквернелісом із 9,24 %.
Найбільша напруга весь вечір панувала у штаб-квартирі партії "Союз селян і зелених". До останньої виборчої дільниці було незрозуміло, чи пройде партія до Сейму. Тільки близько 04.30 стало зрозуміло, що партія набрала 7,02 % і, таким чином, ледь не потрапила до Сейму.
Іншою політичною силою, що стояла на межі проходження до Сейму, була Партія свободи. Ліберальна партія набрала всього 4,5 % голосів, а для проходження в парламент партії потрібно було подолати 5-відсотковий бар'єр.
В Литві до влади можуть повернутися соціал-демократи: чи вплине це на підтримку України?12.10.24, 12:53 • 50313 переглядiв