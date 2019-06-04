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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 9516 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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13:58 • 52345 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114224 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109247 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136377 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144121 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130002 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Сотни активистов под АП требуют предоставить гражданство добровольцам-иностранцам

Сотни активистов под АП требуют предоставить гражданство добровольцам-иностранцам

Киев  •  УНН

 • 10674 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Под Администрацией Президента начался митинг в поддержку иностранных добровольцев, принимавших участие в боевых действиях на востоке Украины, передает корреспондент УНН.

Под АП собрались ветеранские организации совместно с политической партией с националистическими взглядами с требованием предоставить гражданство Украины добровольцам из других стран, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Таким образом, на ул. Банковая собралось около 300 активистов, которые обращаются с требованиями к Президенту Владимиру Зеленскому и всему аппарату АП. Кроме требования предоставить гражданство активисты призывают: "Посадить коррупционеров, которые грабили армию".

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Участники акции преимущественно мужчины в возрасте от 18 лет. В руках держит флаги Украины, бело-красно-белый флаг и флаги с партийной символикой. Также участники держат большие баннеры с требованием о гражданстве. Многие из присутствующих одеты в одежду военного образца.

На месте работает полиция диалога.

Украинские Национальные Новости

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