Сотні активістів під АП вимагають надати громадянство добровольцям-іноземцям
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Під Адміністрацією Президента розпочався мітинг на підтримку іноземних добровольців, які приймали участь в бойових діях на сході України, передає кореспондент УНН.
Під АП зібралися ветеранські організації спільно з політичною партією з націоналістичними поглядами з вимогою надати громадянство України добровольцям з інших країн, які приймали участь в антитерористичній операції на сході України.
Таким чином на вул. Банкова зібралося близько 300 активістів, які звертаються з вимогами до Президента Володимира Зеленського та всього апарату АП. Крім вимоги надати громадянство активісти закликають: “Посадити корупціонерів, які грабували армію”.
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Учасники акції переважно чоловіки віком від 18 років. У руках тримать прапори України, біло-червоно-білий прапор та прапори з партійною символікою. Також, учасники тримають великі банери із вимогою щодо громадянства. Багато хто з присутніх вдягнений в одяг військового зразка.
На місці працює поліція діалогу.