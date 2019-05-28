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Президент дав українське громадянство п'ятьом іноземцям

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким до громадянства України прийнято п'ятьох іноземців - уродженці Ірану, Росії, Азербайджану, Киргизької Республіки, Сирії. Про це йдеться у президентському указі №329/2019 від 28 травня, передає УНН.

Як вказано в указі, постановлено прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:

  • Ахмаді Коларіджані Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;
  • Костікова Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;
  • Самед-Заде Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;
  • Тойгонбаєва Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.

Також вказано, що постановлено прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, Альтунсі Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.

Нагадаємо, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

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