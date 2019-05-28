Президент дав українське громадянство п'ятьом іноземцям
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким до громадянства України прийнято п'ятьох іноземців - уродженці Ірану, Росії, Азербайджану, Киргизької Республіки, Сирії. Про це йдеться у президентському указі №329/2019 від 28 травня, передає УНН.
Як вказано в указі, постановлено прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:
-
- Ахмаді Коларіджані Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;
-
- Костікова Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;
-
- Самед-Заде Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;
-
- Тойгонбаєва Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.
-
Також вказано, що постановлено прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, Альтунсі Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.
Нагадаємо, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.