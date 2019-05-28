Президент дал украинское гражданство пяти иностранцам

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45910 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63806 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78741 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120435 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110988 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137313 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144563 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130097 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130170 просмотра

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Президент дал украинское гражданство пяти иностранцам

Президент дал украинское гражданство пяти иностранцам

Киев  •  УНН

 • 40541 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в гражданство Украины приняты пять иностранцев - уроженцы Ирана, России, Азербайджана, Кыргызской Республики, Сирии. Об этом говорится в президентском указе №329/2019 от 28 мая, передает УНН.

Как указано в указе, постановлено принять в гражданство Украины как людей, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины:

  • Ахмади Колариджани Аболфазла, 1983 года рождения, уроженца Исламской Республики Иран, проживающего в городе Киеве;
  • Костикова Александра Сергеевича, 1997 года рождения, уроженца Российской Федерации, проживающего в Донецкой области;
  • Самед-Заде Эмина Иззата оглы, 1990 года рождения, уроженца Азербайджанской Республики, проживающего в городе Киеве;
  • Тойгонбаева Зиятдинбека Курманбековича, 1974 года рождения, уроженца Кыргызской Республики, проживающего в Киеве.

Также указано, что постановлено принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Альтунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в Одессе.

Напомним, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

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