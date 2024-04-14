Состав имеет значение: на что обратить внимание при выборе ухода за кожей

Что нужно учитывать при выборе средств для ухода за кожей, какие витамины необходимы для поддержания здоровья кожи и какие факторы влияют на ее состояние, рассказывает УНН со ссылкой на статью ВВС.

В косметических продуктах для ухода за кожей часто используют много разных ингредиентов: витамин А или ретинол, который помогает бороться с признаками старения; витамин С, который улучшает цвет лица и защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды; гиалуроновую кислоту, уменьшающую сухость и морщины; витамин Е, который обладает лечебными и успокаивающими свойствами. Это далеко не полный перечень таких ингредиентов.

С 2020 по 2022 год количество поисков отдельных ингредиентов на онлайн-платформе Net-a-Porter увеличилось почти на 700%. Также в прошлом году запрос "Что делает сыворотка с ретинолом?" стал одним из самых популярных в Google в категории ухода за кожей. Исследование, проведенное в США в 2022 году, показало, что 61% миллениалов и 48% представителей поколения X считают важными конкретные ингредиенты при выборе косметических средств для ухода за кожей.

Но может ли кожа поглощать эти ингредиенты и получать от них пользу - или это маркетинговый трюк, чтобы заставить нас тратить деньги?

Кожа является самым большим органом тела, занимая площадь до 2 квадратных метров и вес до 3,6 кг у взрослого человека. Она состоит из трех слоев, но для производителей уходовых средств наиболее интересны первые два слоя.

Внешний слой, эпидермис, является тем, который мы можем видеть и касаться.

"Он состоит из клеток, называемых корнеоцитами, которые действуют как кирпичики. Эти кирпичики прочно связаны, как цементом, жирами, такими как керамиды, холестерин и жирные кислоты" - объясняет химик-косметолог Рон Робинсон, основатель бренда ухода за кожей BeautyStat

Средний слой кожи - дерма, которая составляет 90% толщины кожи.

"Там происходит все самое интересное. Он состоит из соединительной ткани, кровеносных сосудов, волосяных фолликулов и сальных желез, а также коллагена и эластина. Это волшебные белки, которые нам нужны, чтобы кожа была гладкой, чтобы избежать морщин, и это то, что делает нашу кожу упругой - это как священный Грааль борьбы со старением" - говорит Мэри Соммерлад дерматолог-консультант из Лондона.

По словам Грега Альтмана, основателя Evolved by Nature "большинство биомолекул никогда не проникает через кожный барьер". Так происходит потому, что кожа является первой линией защиты нашего организма от внешнего мира.

"Кожа создана для того, чтобы защищать, и она делает это очень хорошо. Она регулирует температуру и водный баланс, защищает от болезней, поддерживает микробиомный баланс здоровых организмов. Кожа делает столько жизненно важных вещей, что она должна быть барьером. Она не может быть структурой, в которую легко проникнуть", - говорит Зои Драелос, дерматолог из Университета Дьюка в Северной Каролине, которая работает в этой области более 35 лет.

По словам химика-косметолога, молекулы таких компонентов как масла, силиконы и воск, которые часто используются в увлажняющих продуктах, слишком большие, чтобы проникнуть через эпидермис. Они задерживаются на поверхности кожи, где сохраняют влагу внутри, обеспечивая коже мягкость и гладкость.

Для того, чтобы молекула могла проникнуть через эпидермис и добраться до дермы, она должна соответствовать определенным критериям: быть липофильной (жиролюбивой), иметь легко кислый рН от 4,6 до 5,5 и молекулярную массу, не превышающую 500 Дальтон.

Однако существуют методы, которые позволяют обойти эти барьеры. Косметические компании могут расщеплять крупные молекулы на наночастицы или инкапсулировать гидрофильные соединения в слои жира или масла. Другим вариантом является использование микроигл для создания микроскопических отверстий в коже или применение химических веществ, таких как гликолевая кислота, которые увеличивают проницаемость кожи.

Но в конце концов, существуют ингредиенты, которые способны проникать через кожу. Например, ретинол может проходить через нижний слой клеток эпидермиса, защищающий от ультрафиолетового излучения, при этом подавляя их рост и повышая чувствительность к солнечному облучению.

Что касается парабенов, используемых в качестве консервантов и средств против загрязнения, существуют исследования, которые намекают на их потенциальное влияние на гормональный баланс. Однако, по словам дерматолога Мэри Соммерлад, нет окончательных доказательств этого, и в целом дерматологи считают эти ингредиенты безопасными, хотя беременным рекомендуется избегать их в качестве меры предосторожности.

Как и что поглощает наша кожа?

Витамин С

Чистый витамин С обычно не может проникнуть через внешний слой кожи и имеет тенденцию быстро разлагаться, когда его включают в кремы или сыворотки. Однако, существуют многочисленные "производные" витамина С, некоторые из которых более стабильны и способны глубже проникать в кожу.

Пептиды

Некоторые пептиды способны проникать глубоко в кожу, хотя они очень разнообразны. Возможность повышения их проницаемости можно достичь путем модификации их молекулярной структуры или комбинированием с другими пептидами.

Ретинол

Обычно ретинол не проникает глубоко в кожу, но его способность проникновения может улучшиться в зависимости от того, с чем он сочетается. В ходе эксперимента, проведенного компанией Unilever, было обнаружено, что когда ретинол комбинируется с олеиновой кислотой - жиром, который также содержится в оливковом масле, это значительно улучшает его проникающие свойства через кожу.

Витамин Е

Существуют некоторые доказательства, что витамин Е способен проникать через кожу и достигать ее более глубоких слоев. Однако, подобно витамину С, витамин Е подвержен разложению от воздействия воздуха и света. Поэтому для эффективности его необходимо переформулировать в более стабильную, окислительно-устойчивую форму.

Альтман отмечает, что "уход за кожей находится на пересечении науки и маркетинга", указывая на то, что индустрия красоты в значительной степени регулирует себя сама. Он также подчеркивает, что науке еще многое предстоит узнать о способности кожи абсорбировать ингредиенты, о глубине их проникновения и возможных рисках этих процессов.

"Хотя хорошо известно, что различные средства для ухода за кожей могут положительно влиять на здоровье кожи, точные механизмы, лежащие в основе этих эффектов, не полностью выяснены", - говорит Себастьян Бьорклунд, доцент кафедры физической химии шведского университета Мальме.

По словам Соммерлад, разработать ингредиенты, которые могут проникать в дерму и за ее пределы на самом деле очень сложно.

"Немногие препараты могут легко преодолеть трансэпидермальный путь, поскольку химический процесс, стоящий за этим, довольно сложный", - объясняет она.

Одной из причин, почему трансдермальные пластыри для витаминов не стали широко популярными, является то, что они не получили большого распространения. Подобные пластыри, которые приклеиваются к коже, давно используются для доставки никотина, болеутоляющего фентанила и гормонов, предотвращающих беременность, предоставляя людям удобный способ регулярного приема необходимых лекарств.

Вдохновившись этим успехом, в 2003 году исследовательская и инженерная программа армии США начала разработку проекта, который исследовал возможность использования аналогичных пластырей для доставки витаминов и микроэлементов солдатам во время боевых действий.

Тем не менее, даже спустя два десятилетия, научные доказательства, которые бы поддерживали эффективность таких пластырей, остаются ограниченными. Результаты исследований американских военных так и не стали известными, а масштабные клинические испытания так и не были проведены. В небольшом исследовании 2019 года было обнаружено, что пациенты с желудочным шунтированием, которые пользовались поливитаминными пластырями в течение года после операции, имели вдвое больший риск недостаточности витамина D и более низкие уровни витаминов B2, B12, фолиевой кислоты и ферритина по сравнению с теми, кто принимал витамины в таблетках.

"Витамины гораздо эффективнее усваиваются изнутри. Местное введение через кожу не является заменой" - говорит Драелос.

Она говорит, что помимо соблюдения здоровой, хорошо сбалансированной диеты, нужно потреблять много воды. "Для того, чтобы ваше тело вырабатывало витамины, минералы, жиры и белки, которые естественным образом содержатся в коже, нужен строительный материал", - говорит она.

Итак, какие продукты для ухода за кожей стоит выбирать? Дерматологи Драелос и Соммерлад рекомендуют следующее:

если ваша кожа здорова, выбирайте мягкий очиститель и эффективный увлажнитель, которые подходят к вашему типу кожи;

пользуйтесь солнцезащитным кремом, желательно с витамином С или другими антиоксидантами;



придерживайтесь принципа "меньше значит больше", используя продукты с ограниченным количеством ингредиентов, особенно если у вас чувствительная кожа.



"Еще один совет, который я даю своим пациентам, - обращаться со своей кожей, как с шелковым шарфом. Вы не будете царапать, тянуть или щипать шелковый шарф - это его испортит. То же самое и с вашей кожей", - говорит Драелос.

Для тех, кто хочет уменьшить признаки старения кожи, Соммерлад советует использовать ретиноиды, поскольку они могут способствовать увеличению уровня коллагена и эластина.

Она также советует проконсультироваться с дерматологом, подчеркивая, что это настоящее минное поле, и мы наверняка не захотим тратить значительные суммы на продукты, которые могут либо повредить ваш кожный барьер, либо не принести желаемых результатов.

Несмотря на все, эксперты согласны, что здоровая кожа способна заботиться о себе самостоятельно.

"Многие люди думают, что нужно что-то делать с кожей, чтобы сделать ее здоровой или чтобы она хорошо выглядела, но на самом деле кожа будет красивой, пока она здорова сама по себе. Поэтому в определенном смысле чем меньше вы делаете, тем лучше" - завершил Драелос.

Напомним

С наступлением весны дерматолог Ксения Коновцева советует ежедневно пользоваться солнцезащитными средствами для защиты кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, гиперпигментации и рака кожи, выбирать средства в соответствии с типом и потребностями кожи, а также принимать дополнительные меры защиты, например, носить солнцезащитные очки и головные уборы.