Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Речь шла об усилении противовоздушной обороны Украины, восстановлении энергетической системы и ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне, передает УНН.

Я разговаривал с Энтони Блинкеном о нашей текущей работе по усилению противовоздушной обороны Украины, а также о восстановлении нашей энергетической системы и Украины в целом. Мы также сосредоточились на ожидаемых результатах саммита НАТО в Вашингтоне - сообщил Кулеба в Twitter.

Глава МИД Украины подчеркнул, что "за последние несколько лет Америка усилила свою роль как лидера союзников, и саммит, несомненно, это продемонстрирует".

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