В рамках визита в Соединенные Штаты Америки руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко провели результативный раунд консультаций с американской делегацией во главе с советником по вопросам национальной безопасности Президента США Джейком Салливаном, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным ОП, во время встречи подвели итоги первого Саммита мира и согласовали шаги на ближайшие недели и месяцы для конкретной реализации его результатов и подготовки ко второму Саммиту.

Стороны подробно обсудили практические шаги по реализации положений двустороннего соглашения по безопасности, подписанного Президентами Украины и США во время саммита "Группы семи", и другие вопросы двустороннего сотрудничества.

Отдельное внимание уделили евроатлантической интеграции, оборонной поддержке и энергетической безопасности и подробно обсудили каждое из этих направлений.

Вице-премьер-министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина очертила главные ожидания Украины от результатов саммита НАТО в Вашингтоне, отметив важность решений, которые будут способствовать развитию оборонных возможностей.

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Министр обороны Рустем Умеров акцентировал на настоятельной необходимости усилить нашу противовоздушную оборону, увеличить количество батарей ПВО и ракет к ним. Стороны обменялись мнениями относительно будущих поставок средств ПВО в Украину. Важно, чтобы наши воины получили новые установки от партнеров в кратчайшие сроки.

Отдельное внимание уделили поддержке энергетической безопасности Украины со стороны США. Министр энергетики Герман Галущенко проинформировал присутствующих о последствиях российских атак по энергетической инфраструктуре и о потребностях Украины в этой сфере. Обсудили защиту украинской энергосистемы, ускоренное внедрение распределенной генерации, обеспечение резервным питанием объектов критической инфраструктуры Украины прежде всего в контексте подготовки к следующей зиме.

Андрей Ермак отметил крепкое и непоколебимое партнерство между Украиной и США.

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