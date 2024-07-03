Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с помощником Президента США, советником по национальной безопасности Вице-президента США Филом Гордоном, для обсуждения шагов после Саммита мира и планов на саммит НАТО.

Об этом сообщил Ермак в своем телеграмме, пишет УНН.

Важная встреча в Вашингтоне с помощником Президента США, советником по национальной безопасности Вице-президента США Филом Гордоном. Обсудили дальнейшие шаги после недавнего Саммита мира, который состоялся в Швейцарии. Отметил важную роль участия в Саммите Вице-президента США Камалы Харрис - написал Ермак.

Он добавил, что они подробно говорили о планах на саммит НАТО, который должен состояться на следующей неделе и об американской поддержке Украины.

Напомним,

Украина не готова идти на компромисс с Россией и отдавать любые территории для прекращения войны, заявил во вторник глава Офиса Президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос о заявлении кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро прекратить конфликт.