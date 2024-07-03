Єрмак зустрівся з помічником президента США: обговорили подальші кроки після Саміту миру
Київ • УНН
Єрмак зустрівся з офіційними особами США, щоб обговорити подальші кроки після Мирного саміту та плани щодо майбутнього саміту НАТО, наголосивши на позиції України не поступатися територіями заради припинення війни.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з помічником президента США, радником з національної безпеки Віцепрезидента США Філом Гордоном, для обговорення кроків після Саміту миру та планів на саміт НАТО.
Про це повідомив Єрмак у своєму телеграмі, пише УНН.
Важлива зустріч у Вашингтоні з помічником Президента США, радником з національної безпеки Віцепрезидента США Філом Гордоном. Обговорили подальші кроки після нещодавнього Саміту миру, який відбувся у Швейцарії. Відзначив важливу роль участі у Саміті Віцепрезидентки США Камали Гарріс
Він додав, що вони детально говорили про плани на саміт НАТО, який має відбутись наступного тижня та про американську підтримку України.
Нагадаємо
Україна не готова йти на компроміс із росією і віддавати будь-які території для припинення війни, заявив у вівторок голова Офісу президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання про заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко припинити конфлікт.