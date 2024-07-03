"Плани" Трампа щодо припинення війни в Україні: в Офісі Президента відреагували
Київ • УНН
Україна не готова йти на компроміс з росією або віддавати території заради припинення війни, заявив Андрій Єрмак, голова Офісу Президента, відповідаючи на заяву Трампа про те, що він міг би швидко завершити конфлікт.
Україна не готова йти на компроміс із росією і віддавати будь-які території для припинення війни, заявив у вівторок голова Офісу Президента Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання про заяву кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він може швидко припинити конфлікт. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
Андрій Єрмак заявив журналістам під час візиту до Вашингтона, що Київ вислухає будь-які поради про те, як досягти "справедливого миру" у війні. "Але ми (не) готові йти на компроміс щодо дуже важливих речей і цінностей... незалежності, свободи, демократії, територіальної цілісності, суверенітету", - сказав він.
Візит Єрмака відбувся напередодні саміту НАТО наступного тижня, головною темою якого, як очікується, стане Україна.
Під час дебатів із президентом Джо Байденом минулого тижня Трамп заявив , що якщо його переоберуть у листопаді, то він швидко вирішить проблему війни в Україні, перш ніж обійме посаду в січні.
Він не навів подробиць того, як він це зробить, але агентство Reuters повідомило минулого тижня, що два ключові радники Трампа представили йому план, який містить загрозу скорочення американської допомоги, якщо Київ не почне переговори з москвою.
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Однак під час дебатів Трамп заявив, що не приймає умови президента росії володимира путіна, який заявив, що рф припинить війну, якщо Київ погодиться передати чотири регіони на сході та півдні країни, на які претендує москва.
Відповідаючи на запитання про те, як Україна оцінює те, що Трамп вестиме війну, Єрмак сказав: "Чесна відповідь: Я не знаю. Подивимося".
Він також вказав, що Україна співпрацюватиме із новою адміністрацією США, щоб та продовжувала надавати їй підтримку. Та нагадав, що Україна отримала двопартійну підтримку у Вашингтоні, а опитування свідчать, що більшість американців, як і раніше, підтримують Україну після двох років війни.
"Це буде... рішення американського народу. Ми будемо поважати цей вибір", - сказав Єрмак про президентські вибори 5 листопада.
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