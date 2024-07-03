Украина не готова идти на компромисс с россией и отдавать любые территории для прекращения войны, заявил во вторник глава Офиса Президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос о заявлении кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он может быстро прекратить конфликт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Андрей Ермак заявил журналистам во время визита в Вашингтон, что Киев выслушает любые советы о том, как достичь "справедливого мира" в войне. "Но мы (не) готовы идти на компромисс относительно очень важных вещей и ценностей... независимости, свободы, демократии, территориальной целостности, суверенитета", - сказал он.

Визит Ермака состоялся накануне саммита НАТО на следующей неделе, главной темой которого, как ожидается, станет Украина.

Во время дебатов с президентом Джо Байденом на прошлой неделе Трамп заявил, что если его переизберут в ноябре, то он быстро решит проблему войны в Украине, прежде чем займет должность в январе.

Он не привел подробностей того, как он это сделает, но агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что два ключевых советника Трампа представили ему план, который содержит угрозу сокращения американской помощи, если Киев не начнет переговоры с Москвой.

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Однако во время дебатов Трамп заявил, что не принимает условия президента россии владимира путина, который заявил, что рф прекратит войну, если Киев согласится передать четыре региона на востоке и юге страны, на которые претендует москва.

Отвечая на вопрос о том, как Украина оценивает то, что Трамп будет вести войну, Ермак сказал: "Честный ответ: Я не знаю. Посмотрим".

Он также указал, что Украина будет сотрудничать с новой администрацией США, чтобы та продолжала оказывать ей поддержку. И напомнил, что Украина получила двухпартийную поддержку в Вашингтоне, а опросы свидетельствуют, что большинство американцев по-прежнему поддерживают Украину после двух лет войны.

"Это будет... решение американского народа. Мы будем уважать этот выбор", - сказал Ермак о президентских выборах 5 ноября.

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