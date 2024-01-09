Сосредоточились на фермерах: москва активизировала механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях - ГУР
Киев • УНН
россия усиливает принудительную мобилизацию в оккупированных Херсоне и Запорожье, ориентируясь на фермеров для пополнения потерь в войсках. Невыполнение требований грозит штрафами и принудительным призывом в армию.
москва активизировала механизмы принудительной мобилизации в оккупированных громад Херсонской и Запорожской областей. Сейчас чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
российские оккупанты всеми способами пытаются покрыть потери своих войск мужчинами, которые остались на порабощенных территориях. В частности, москва активизировала механизмы принудительной мобилизации в оккупированных общинах Херсонской и Запорожской областей. Сейчас чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно стать на воинский учет всем мужчинам призывного возраста
По данным разведки, в случае невыполнения директивы сельскохозяйственные предприятия или отдельные фермеры будут наказываться штрафами в 400 тысяч рублей (около 4500 долларов), однако уплата этой суммы отнюдь не гарантирует избежание участия в войне против Украины в рядах армии государства-агрессора россии.
Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, которое остается на порабощенных украинских землях - системная преступная политика москвы, отметили в ГУР.
"Активизация принудительной мобилизации, к которой сейчас прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана необходимостью покрывать потери личного состава, а также снижением поддержки войны среди российского населения. Поскольку кремлевские "технологи" пока считают невозможным объявить масштабную волну мобилизации в россии, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления", - отмечают разведчики.
В ГУР добавляют, что под угрозой принудительной мобилизации фактически находятся все мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки, которых москва так же загоняет в оккупационное войско.
Сосредоточились на фермерах: москва активизировала механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях - ГУР
россия усиливает принудительную мобилизацию в оккупированных Херсоне и Запорожье, ориентируясь на фермеров для пополнения потерь в войсках. Невыполнение требований грозит штрафами и принудительным призывом в армию.
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