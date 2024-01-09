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Сосредоточились на фермерах: москва активизировала механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях - ГУР

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 19:42  •  10906 просмотра

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россия усиливает принудительную мобилизацию в оккупированных Херсоне и Запорожье, ориентируясь на фермеров для пополнения потерь в войсках. Невыполнение требований грозит штрафами и принудительным призывом в армию.

москва активизировала механизмы принудительной мобилизации в оккупированных громад Херсонской и Запорожской областей. Сейчас чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

российские оккупанты всеми способами пытаются покрыть  потери своих войск мужчинами, которые остались на порабощенных территориях. В частности, москва активизировала механизмы принудительной мобилизации в оккупированных общинах Херсонской и Запорожской областей. Сейчас чекисты особое внимание сосредоточили на фермерах: по хозяйствам в ряде населенных пунктов россияне разослали письменные требования немедленно стать на воинский учет всем мужчинам призывного возраста 

- сообщили в ГУР.

По данным разведки, в случае невыполнения директивы сельскохозяйственные предприятия или отдельные фермеры будут наказываться штрафами в 400 тысяч рублей (около 4500 долларов), однако уплата этой суммы отнюдь не гарантирует избежание участия в войне против Украины в рядах армии государства-агрессора россии.

Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, которое остается на порабощенных украинских землях - системная преступная политика москвы, отметили в ГУР.

"Активизация принудительной мобилизации, к которой сейчас прибегают россияне на временно оккупированных территориях Украины, вызвана необходимостью покрывать потери личного состава, а также снижением поддержки войны среди российского населения. Поскольку кремлевские "технологи" пока считают невозможным объявить   масштабную волну мобилизации в россии, чтобы не ухудшать социальный фон перед так называемыми "выборами путина", мужское гражданское население в оккупации снова находится под волной давления", - отмечают разведчики.

В ГУР добавляют, что под угрозой принудительной мобилизации фактически находятся все мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, а нередко и 16-летние и 17-летние подростки, которых москва так же загоняет в оккупационное войско.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Зосередились на фермерах: москва активізувала механізми примусової мобілізації на окупованих територіях - ГУР
Focused on farmers: Moscow intensifies mechanisms of forced mobilization in the occupied territories - the GUR
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Сосредоточились на фермерах: москва активизировала механизмы принудительной мобилизации на оккупированных территориях - ГУР

россия усиливает принудительную мобилизацию в оккупированных Херсоне и Запорожье, ориентируясь на фермеров для пополнения потерь в войсках. Невыполнение требований грозит штрафами и принудительным призывом в армию.

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